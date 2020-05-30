В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

"Начальником УМВД России по ХМАО — Югре назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудников отдела полиции № 3 УМВД России по Сургуту. В ночь на 30 мая в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение о том, что в одном из городских кафе происходит развлекательное мероприятие. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась. В заведении находились пятеро сотрудников полиции", — сказал собеседник агентства.