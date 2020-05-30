В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая — РИА Новости. Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Начальником УМВД России по ХМАО — Югре назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудников отдела полиции № 3 УМВД России по Сургуту. В ночь на 30 мая в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение о том, что в одном из городских кафе происходит развлекательное мероприятие. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась. В заведении находились пятеро сотрудников полиции", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по результатам служебной проверки будет решаться вопрос об увольнении сотрудников по отрицательным мотивам, также строгая дисциплинарная ответственность ждет их непосредственных руководителей.
Кроме того, в отношении владельца кафе составлен административный протокол по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, добавили в пресс-службе.
В начале мая полиция Сургута "накрыла" подпольную вечеринку в ресторане после жалобы местной жительницы. В отношении посетителей ресторана правоохранители составили девять административных протоколов. При этом полицейским пришлось искать в другом регионе директора заведения, чтобы привлечь ее к административной ответственности.