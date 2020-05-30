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2020-05-30T14:57
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В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
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РИА Новости

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

11:48 30.05.2020 (обновлено: 14:57 30.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая — РИА Новости. Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Начальником УМВД России по ХМАО — Югре назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудников отдела полиции № 3 УМВД России по Сургуту. В ночь на 30 мая в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение о том, что в одном из городских кафе происходит развлекательное мероприятие. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась. В заведении находились пятеро сотрудников полиции", — сказал собеседник агентства.

Сотрудник полиции
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По его словам, по результатам служебной проверки будет решаться вопрос об увольнении сотрудников по отрицательным мотивам, также строгая дисциплинарная ответственность ждет их непосредственных руководителей.
Кроме того, в отношении владельца кафе составлен административный протокол по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, добавили в пресс-службе.
В начале мая полиция Сургута "накрыла" подпольную вечеринку в ресторане после жалобы местной жительницы. В отношении посетителей ресторана правоохранители составили девять административных протоколов. При этом полицейским пришлось искать в другом регионе директора заведения, чтобы привлечь ее к административной ответственности.
Эмблема на форме сотрудника полиции
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