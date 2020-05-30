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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:44
https://ria.ru/20200530/1572216329.html
В Приморье выздоровели больше половины пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569969996_0:206:2734:1744_1036x0_80_0_0_8ba9a680207a6a338008fdea55d05955.jpg
РИА Новости

В Приморье выздоровели больше половины пациентов с COVID-19

11:44 30.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии для больных коронавирусной инфекцией
Палата интенсивной терапии для больных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата интенсивной терапии для больных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Больше половины заболевших коронавирусом выздоровели в Приморье, сообщает правительство региона.
"За минувшие сутки 96 жителей Приморского края смогли победить коронавирусную инфекцию и выписаны домой. Заболевших за 24 часа почти в два раза меньше – 50 человек", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что пятый день сохраняется хорошая тенденция – выздоровевших больше заболевших. "По состоянию на 30 мая из 1943 приморцев, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, 1041 человек выздоровел", – говорится в сообщении.
По информации главы минздрава региона, немало больных – в тяжелом состоянии.
"Сейчас состояние почти 40 пациентов, проходящих лечение от COVID-19, требует круглосуточного наблюдения специалистами. Это тяжелые и очень тяжелые пациенты", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Анастасии Худченко.
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За минувшие сутки ещё один пациент скончался от коронавируса - за жизнь 62-летней жительницы врачи боролись почти две недели, но спасти пациентку не удалось.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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