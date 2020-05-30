В Приморье выздоровели больше половины пациентов с COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Больше половины заболевших коронавирусом выздоровели в Приморье, сообщает правительство региона.

"За минувшие сутки 96 жителей Приморского края смогли победить коронавирусную инфекцию и выписаны домой. Заболевших за 24 часа почти в два раза меньше – 50 человек", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что пятый день сохраняется хорошая тенденция – выздоровевших больше заболевших. "По состоянию на 30 мая из 1943 приморцев, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, 1041 человек выздоровел", – говорится в сообщении.

По информации главы минздрава региона, немало больных – в тяжелом состоянии.

"Сейчас состояние почти 40 пациентов, проходящих лечение от COVID-19, требует круглосуточного наблюдения специалистами. Это тяжелые и очень тяжелые пациенты", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Анастасии Худченко.

За минувшие сутки ещё один пациент скончался от коронавируса - за жизнь 62-летней жительницы врачи боролись почти две недели, но спасти пациентку не удалось.

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно.