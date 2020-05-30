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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-30T11:43
https://ria.ru/20200530/1572216265.html
Более 70 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки
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РИА Новости

Более 70 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки

11:43 30.05.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 70 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 75 беженцев (женщин – 23, детей – 38). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
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Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим И Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Добавляется, что за прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились.
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Война в СирииСирияДамаск (город)ЛиванВ мире
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