Более 70 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 75 беженцев (женщин – 23, детей – 38). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим И Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Добавляется, что за прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились.