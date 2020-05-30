Мы все умрём. Ответы на сложные детские вопросы

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Ответы на сложные детские вопросы

Почему небо голубое? Что будет, если съесть жвачку? Кто умнее – кошка или собака? Отвечаем на головоломные “детские” вопросы, которые могут поставить родителей в тупик (ведь сложность в том, как объяснить это простым языком). Возможно, и вы найдете здесь ответ на вопрос, который мучал вас с детства.