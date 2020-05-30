Мы все умрём. Ответы на сложные детские вопросы

1:39 - Сколько на небе звёзд?
2:45 - Что за пятна остаются на глазах, если посмотреть на Солнце?
3:43 - Почему небо меняет цвет?
4:32 - А бывают одинаковые снежинки?
5:55 - Может семечко или косточка прорасти в животе?
7:39 - Что будет, если съесть жвачку?
8:17 - А если съесть много сладкого, то попа правда слипнется?
9:07 - Почему зевота заразна?
9:41 - Зачем мы спим?
10:53 - Почему кошки мурлычат?
11:52 - Кто умнее – кошка или собака?
12:22 - Почему кошки боятся огурцов?
13:24 - Мозг динозавра был размером с грецкий орех?
14:46 - Правда, что у динозавров были перья?
15:40 - Динозавры умерли от падения метеорита?
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts