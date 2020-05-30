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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-05-30T12:00
https://ria.ru/20200530/1572216172.html
Мы все умрём. Ответы на сложные детские вопросы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572216209_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_cab07f98980ab1f1da452e01af473380.png
РИА Новости

Мы все умрём. Ответы на сложные детские вопросы

12:00 30.05.2020
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Ответы на сложные детские вопросы
12:00
Почему небо голубое? Что будет, если съесть жвачку? Кто умнее – кошка или собака? Отвечаем на головоломные “детские” вопросы, которые могут поставить родителей в тупик (ведь сложность в том, как объяснить это простым языком). Возможно, и вы найдете здесь ответ на вопрос, который мучал вас с детства.
1:39 - Сколько на небе звёзд?
2:45 - Что за пятна остаются на глазах, если посмотреть на Солнце?
3:43 - Почему небо меняет цвет?
4:32 - А бывают одинаковые снежинки?
5:55 - Может семечко или косточка прорасти в животе?
7:39 - Что будет, если съесть жвачку?
8:17 - А если съесть много сладкого, то попа правда слипнется?
9:07 - Почему зевота заразна?
9:41 - Зачем мы спим?
10:53 - Почему кошки мурлычат?
11:52 - Кто умнее – кошка или собака?
12:22 - Почему кошки боятся огурцов?
13:24 - Мозг динозавра был размером с грецкий орех?
14:46 - Правда, что у динозавров были перья?
15:40 - Динозавры умерли от падения метеорита?
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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