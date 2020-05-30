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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:40
https://ria.ru/20200530/1572216144.html
Росавиация готова оперативно рассмотреть заявки аэропортов на субсидии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/09/1563530923_0:0:3086:1735_1036x0_80_0_0_891113316f1e5bbaf6d1222215cd4ffa.jpg
РИА Новости

Росавиация готова оперативно рассмотреть заявки аэропортов на субсидии

11:40 30.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Росавиация готова оперативно рассмотреть заявки аэропортов на субсидии за потери из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Как ранее в субботу сообщала пресс-служба кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 миллиарда рублей на поддержку аэропортов.
"Росавиация готова оперативно рассмотреть заявки аэропортов", - сказали в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
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