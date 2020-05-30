МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Росавиация готова оперативно рассмотреть заявки аэропортов на субсидии за потери из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Как ранее в субботу сообщала пресс-служба кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 миллиарда рублей на поддержку аэропортов.
"Росавиация готова оперативно рассмотреть заявки аэропортов", - сказали в ведомстве.
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