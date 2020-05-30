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2020-05-30T14:44
https://ria.ru/20200530/1572216087.html
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова

11:39 30.05.2020 (обновлено: 14:44 30.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказываясь признавать российский статус Крыма, не видит очевидного.
Ранее Меркель заявила, что Россия создала пояс нерешенных конфликтов, а также "аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым".
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"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, Германия, придерживаясь курса санкций против России, тем самым продолжает "преступную политику Евросоюза".
"Крымчан санкциями не запугать", — подчеркнул Гемпель.
Города юго-западного побережья Крымского полуострова
28 мая, 15:28
"Запредельный цинизм". Депутат оценил призывы США к блокаде Крыма
349643712
Обсудить 26
Юрий ГемпельЕвросоюзАнгела МеркельГерманияРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
Особенно вот это смешно- украинский Крым. Он НИКОГДА не был украинский.
30 мая, 11:58
Светлана Писаренко
7010000
Верните нам ГДР!
30 мая, 11:47
Алекс Радоница
3990100
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