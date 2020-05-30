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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:36
https://ria.ru/20200530/1572215947.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

11:36 30.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтвержден 51 случай коронавирусной инфекции. Среди заболевших (инфицированных) четыре ребёнка до 14 лет, два подростка, 16 лиц старше 65 лет", - сказали в штабе.
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В оперштабе отметили, что среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 14 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, 37 заболевших имеют клиническую симптоматику, у 25 из них диагностирована пневмония, в том числе у двоих тяжелая форма. Выписаны из стационаров 36 человек.
"Хотели бы отметить, что очень часто среди заболевших обращения за медицинской помощью происходят на 7-10 день после появления клинических симптомов, уже при выраженных симптомах пневмонии (затруднённое дыхание, одышка, слабость), много фактов длительного самолечения. Мы призываем не заниматься самолечением, а при первых симптомах заболевания вызывать врача", - добавили в оперштабе.
Всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 50,6 тысячи человек. Выявлено 1460 случаев заражения, из них 629 человек выздоровели, умерли 24. Под медицинским наблюдением находятся 4061 человек, в том числе 162 в условиях обсерватора.
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