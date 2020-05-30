В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

"Хотели бы отметить, что очень часто среди заболевших обращения за медицинской помощью происходят на 7-10 день после появления клинических симптомов, уже при выраженных симптомах пневмонии (затруднённое дыхание, одышка, слабость), много фактов длительного самолечения. Мы призываем не заниматься самолечением, а при первых симптомах заболевания вызывать врача", - добавили в оперштабе.