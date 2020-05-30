В московском центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 193 человека с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 30 мая состоят на лечении 193 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 193, подтверждённых с COVID – 193, с кислородной поддержкой – 137, на ИВЛ – 14", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступили 19 пациентов, выписаны 44.
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