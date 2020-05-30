Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства факта открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.