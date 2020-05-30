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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-30T11:32
https://ria.ru/20200530/1572215813.html
Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716280_0:120:1276:838_1036x0_80_0_0_5cc2c6b828d62b16c4953cb330ba33cf.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

11:32 30.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости
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Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства факта открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
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Война в СирииРоссияИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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