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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:30
https://ria.ru/20200530/1572215738.html
В Тульской области число случаев COVID-19 выросло до 36
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684455_0:313:3074:2042_1036x0_80_0_0_e8fd4711e3b82848832b361e97efcf05.jpg
РИА Новости

В Тульской области число случаев COVID-19 выросло до 36

11:30 30.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 60 до 76 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 36, сообщает правительство региона.
За сутки в регионе зарегистрированы 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 106 человек. Всего в Тульской области заболевание подтверждено у 3751 человек, число выздоровевших достигло 1779.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии. Это жители Тулы, Алексина и Арсеньевского района в возрасте от 60 до 76 лет", - говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе умерли 36 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тульская областьОбщество
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