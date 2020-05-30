В Тульской области число случаев COVID-19 выросло до 36

За сутки в регионе зарегистрированы 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 106 человек. Всего в Тульской области заболевание подтверждено у 3751 человек, число выздоровевших достигло 1779.

"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии. Это жители Тулы, Алексина и Арсеньевского района в возрасте от 60 до 76 лет", - говорится в сообщении.

Таким образом, в регионе умерли 36 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.