В Нижегородской области число случаев COVID-19 превысило 9,5 тысячи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Еще 4 пациента с COVID-19 умерли в Нижегородской области, количество выявленных заболевших превысило 9,5 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 4 жителя Нижегородской области, число летальных случаев в регионе достигло 93. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.", - говорится в сообщении.
По состоянию на 30 мая в Нижегородской области подтверждены еще 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 9533 человек.
"У значительного числа зараженных – у 3720 человек, или примерно у 40% - нет никаких симптомов, они проходят лечение амбулаторно. Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
3670 нижегородцев выздоровели от коронавируса – это 38,5% от общего числа заболевших в регионе, подчеркнул Никитин.
По данным на 30 мая, 211 589 человек в Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5525 человек.
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