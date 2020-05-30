В Нижегородской области число случаев COVID-19 превысило 9,5 тысячи

"У значительного числа зараженных – у 3720 человек, или примерно у 40% - нет никаких симптомов, они проходят лечение амбулаторно. Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.