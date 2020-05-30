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2020-05-30T11:26
https://ria.ru/20200530/1572215526.html
В Миннеаполис и Сент-Пол могут направить еще тысячу бойцов Нацгвардии
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РИА Новости

В Миннеаполис и Сент-Пол могут направить еще тысячу бойцов Нацгвардии

11:26 30.05.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaВоеннослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще 1 тысяча бойцов Национальной гвардии США может быть направлена в города Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются беспорядки, следует из заявления командующего нацгвардией штата Миннесота генерал-майора Джона Дженсена.
Ранее нацгвардия штата Миннесота сообщила о прибытии 500 бойцов к местам беспорядков в Миннеаполисе и Сент-Поле.
Поджоги и грабежи во время протестов в Миннеаполисе
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В Миннеаполисе протестующие продолжают грабить магазины
"Первоначальная просьба – дополнительная тысяча солдат (нацгвардии – ред.) для поддержания общественной безопасности", - заявил Дженсен на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.
По словам Дженсена, в субботу на местах беспорядков могут быть более 1700 бойцов нацгвардии.
Акция протеста в Миннеаполисе
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СМИ: в Миннеаполисе более 200 зданий разграбили в ходе беспорядков
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Пентагон приказал армии привести подразделения американской военной полиции в готовность к развертыванию в Миннеаполисе.
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерство
Вчера, 22:37
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерствоТретий день Миннеаполис охвачен беспорядками. Массовые протесты начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В его смерти обвиняют полицейского, который применил силу при его аресте.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМинистерство обороны СШАМиннеаполисСент-ПолСШАВ мире
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