В Миннеаполис и Сент-Пол могут направить еще тысячу бойцов Нацгвардии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще 1 тысяча бойцов Национальной гвардии США может быть направлена в города Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются беспорядки, следует из заявления командующего нацгвардией штата Миннесота генерал-майора Джона Дженсена.
Ранее нацгвардия штата Миннесота сообщила о прибытии 500 бойцов к местам беспорядков в Миннеаполисе и Сент-Поле.
"Первоначальная просьба – дополнительная тысяча солдат (нацгвардии – ред.) для поддержания общественной безопасности", - заявил Дженсен на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.
По словам Дженсена, в субботу на местах беспорядков могут быть более 1700 бойцов нацгвардии.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Пентагон приказал армии привести подразделения американской военной полиции в готовность к развертыванию в Миннеаполисе.