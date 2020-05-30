Во Франции хотят перенести референдум о независимости Новой Каледонии

ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Французский премьер-министр Франции Эдуар Филипп предложил перенести референдум по вопросу о независимости Новой Каледонии от Франции с 6 сентября на 4 октября из-за технических сложностей, возникших на фоне эпидемии коронавурса.
"Чтобы гарантировать безупречный характер организации референдума... он (премьер-министр Франции) предлагает установить дату референдума, первоначально назначенного на 6 сентября 2020 года, 4 октября 2020", - говорится в коммюнике пресс-службы правительства.
Соответствующий проект постановления с новой дата референдума Филипп направил правительству и конгрессу Новой Каледонии.
Несмотря на санитарный кризис, связанный с коронавирусом, подготовка к референдуму продолжалась, однако на сегодняшний день есть сложности в обеспечении процедур при голосовании.
Так, в частности, нет возможности гарантированно собрать в срок и организовать приезд 250 международных наблюдателей на референдум, которые должны пройти трёхнедельный карантин.
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Предыдущий референдум о независимости состоялся в Новой Каледонии 4 ноября 2018 года, тогда большинство жителей решили остаться в составе особого французского административно-территориального образования.
Подписанное в 1998 году соглашение о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане предусматривает проведение нескольких референдумов.
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