Депутат Госдумы Кузьмин сообщил о втором отрицательном тесте на COVID-19

Во вторник Кузьмин в своем Instagram сообщил, что, предположительно, заразился коронавирусом: утренний тест, который депутаты Думы сдают перед началом пленарных заседаний, дал положительный результат. После этого Кузьмин сделал еще несколько тестов на COVID-19, один - отрицательный, о результатах второго он сообщил в субботу.

"Коронавирус не обнаружен … Есть правила определенные, в любом случае тот тест, который был обозначен, можно соглашаться или не соглашаться, но это так, и в любом случае этот период времени, в соответствии с теми регламентами, которые есть, я должен выдержать. Через, наверное, 11 дней после того, как я получил тот результат, я должен пройти тест с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть … Те, что я получил, два теста последних, отрицательные", - сказал Кузьмин.