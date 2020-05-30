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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:22
https://ria.ru/20200530/1572215375.html
Депутат Госдумы Кузьмин сообщил о втором отрицательном тесте на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572214933_0:335:1967:1441_1036x0_80_0_0_0bb86b145c38029d99b7c5df27a61a0f.jpg
РИА Новости

Депутат Госдумы Кузьмин сообщил о втором отрицательном тесте на COVID-19

11:22 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Кузьмин
Михаил Кузьмин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Михаил Кузьмин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Кузьмин рассказал РИА Новости, что получил второй отрицательный результат теста на коронавирус, но продолжает находиться на карантине в соответствии с установленными правилами.
Во вторник Кузьмин в своем Instagram сообщил, что, предположительно, заразился коронавирусом: утренний тест, который депутаты Думы сдают перед началом пленарных заседаний, дал положительный результат. После этого Кузьмин сделал еще несколько тестов на COVID-19, один - отрицательный, о результатах второго он сообщил в субботу.
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"Коронавирус не обнаружен … Есть правила определенные, в любом случае тот тест, который был обозначен, можно соглашаться или не соглашаться, но это так, и в любом случае этот период времени, в соответствии с теми регламентами, которые есть, я должен выдержать. Через, наверное, 11 дней после того, как я получил тот результат, я должен пройти тест с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть … Те, что я получил, два теста последних, отрицательные", - сказал Кузьмин.
Депутат отметил, что чувствует себя нормально, только "настроение паршивое". Кузьмин рассказал, что дома смотрит фильмы, читает книги и "восстанавливает" свои кулинарные способности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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