На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей

"Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства", - говорится в сообщении.

В Приморье медикам не выплатили краевые надбавки на три миллиона рублей

В Приморье медикам не выплатили краевые надбавки на три миллиона рублей

Так, следователи проверят распространяемую в СМИ информацию о том, что ведущим врачам ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения якобы предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников.