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2020-05-30T11:20
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На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей
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РИА Новости

На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей

11:20 30.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
"Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства", - говорится в сообщении.
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Так, следователи проверят распространяемую в СМИ информацию о том, что ведущим врачам ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения якобы предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также проверить достоверность опубликованной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайПроисшествия
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