На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей

НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
"Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства", - говорится в сообщении.
Так, следователи проверят распространяемую в СМИ информацию о том, что ведущим врачам ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения якобы предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также проверить достоверность опубликованной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.