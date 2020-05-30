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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:20
https://ria.ru/20200530/1572215122.html
В Москве 212 пациентов лечатся от COVID-19 в инфекционной больнице №2
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569982429_0:79:960:619_1036x0_80_0_0_7e09274d312e02ac39d83acd612abe77.jpg
РИА Новости

В Москве 212 пациентов лечатся от COVID-19 в инфекционной больнице №2

11:20 30.05.2020
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© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. МосквыПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора
© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 485 человек, из них у 212 подтвержден коронавирус, сообщила в субботу главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 485 человек (в том числе 14 в реанимации), из них: 281 человек с подозрением на COVID/ 212 случаев подтверждено лабораторно, из них: 14/7 детей, 27/27 беременных, рожениц и родильниц,10/8 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала она в Facebook.
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Краснова сообщила, что за сутки в больницу поступили 34 человека, из них у 10 коронавирус, при этом выписаны 75 человек, 42 вылечились от COVID-19.
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