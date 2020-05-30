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2020-05-30T12:35
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В проект КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
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РИА Новости

В проект КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

11:24 30.05.2020 (обновлено: 12:35 30.05.2020)
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© Depositphotos / photography33Прививка
Прививка
© Depositphotos / photography33
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министерство юстиции опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором предусматривается штраф за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.
Как следует из документа, нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе отказ от проведения медосмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания, грозит административным штрафом в размере от пяти до семи тысяч рублей.
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Для должностных лиц штраф будет выше — от семи до десяти тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей он составит от десяти до двадцати тысяч или до 30 суток административного запрета деятельности, а для юридических лиц — от двадцати до тридцати тысяч рублей ‎или также до 30 суток запрета деятельности.
Как пояснил заместитель министра юстиции Денис Новак, норма КоАП не касается тех, кто отказывается от вакцинации по каким-либо собственным причинам. Административная ответственность наступает, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. К таким случаям относится посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией — перед такими поездками прививаться надо будет обязательно.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, пояснили, что штрафы за отказ от вакцинации коснутся прежде всего профессиональных групп риска.
"В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее", — заявили в пресс-службе ведомства.
Административная ответственность будет наступать, если эти профессиональные обязанности исполняются без необходимой вакцинации.
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РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)ЗдоровьеМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
Популярные комментарии
Это ФАШИЗМ!!
30 мая, 11:41
некто из России
315203437
Началось...
30 мая, 11:31
ХЗХ З
2201000324
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