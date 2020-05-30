В проект КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министерство юстиции опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором предусматривается штраф за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.

Как следует из документа, нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе отказ от проведения медосмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания, грозит административным штрафом в размере от пяти до семи тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф будет выше — от семи до десяти тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей он составит от десяти до двадцати тысяч или до 30 суток административного запрета деятельности, а для юридических лиц — от двадцати до тридцати тысяч рублей ‎или также до 30 суток запрета деятельности.

Как пояснил заместитель министра юстиции Денис Новак, норма КоАП не касается тех, кто отказывается от вакцинации по каким-либо собственным причинам. Административная ответственность наступает, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. К таким случаям относится посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией — перед такими поездками прививаться надо будет обязательно.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, пояснили, что штрафы за отказ от вакцинации коснутся прежде всего профессиональных групп риска.

"В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее", — заявили в пресс-службе ведомства.