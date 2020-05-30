На Кубани санатории 15 муниципалитетов смогут возобновить работу с 1 июня

КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Санаторно-курортные организации из 15 муниципалитетов Санаторно-курортные организации из 15 муниципалитетов Краснодарского края смогут возобновить работу с 1 июня, всего таких предприятий 201, говорится в сообщении администрации региона.

"С первого дня лета в соответствии с распоряжением (губернатора края) Вениамина Кондратьева смогут принимать отдыхающих учреждения санаторно-курортного комплекса, которые имеют специальную лицензию на медицинскую деятельность. Таких организаций 201, они находятся на территории Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, а также Ейского, Мостовского, Темрюкского, Туапсинского, Апшеронского, Каневского, Белореченского, Лабинского и Славянского районов", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что здравницы будут организованно доставлять прибывающих туристов. Ранее сообщалось, что пока отдых будет возможен только на территории санаториев – пляжи, в том числе самих учреждений, и набережные будут оставаться закрытыми. При этом обязательным условием для приезда гостей станет справка об отсутствии COVID-19.

Краевые власти также напомнили, что с учетом эпидобстановки ни один детский лагерь и санаторий в Краснодарском крае с 1 июня не откроется.

Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.