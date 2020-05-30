Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-05-30T11:21
https://ria.ru/20200530/1572214994.html
На Кубани санатории 15 муниципалитетов смогут возобновить работу с 1 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572106053_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_930a60b4b84db0e539685ac1e28494fd.jpg
РИА Новости

На Кубани санатории 15 муниципалитетов смогут возобновить работу с 1 июня

11:17 30.05.2020 (обновлено: 11:21 30.05.2020)
59
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСанаторий
Санаторий
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Санаторий. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Санаторно-курортные организации из 15 муниципалитетов Краснодарского края смогут возобновить работу с 1 июня, всего таких предприятий 201, говорится в сообщении администрации региона.
"С первого дня лета в соответствии с распоряжением (губернатора края) Вениамина Кондратьева смогут принимать отдыхающих учреждения санаторно-курортного комплекса, которые имеют специальную лицензию на медицинскую деятельность. Таких организаций 201, они находятся на территории Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, а также Ейского, Мостовского, Темрюкского, Туапсинского, Апшеронского, Каневского, Белореченского, Лабинского и Славянского районов", - отметили в ведомстве.
Образцы сельхозпродукции
Вчера, 22:47Краснодарский край
Власти Кубани рассказали о количестве ярмарок сельхозпродукции в регионе
Уточняется, что здравницы будут организованно доставлять прибывающих туристов. Ранее сообщалось, что пока отдых будет возможен только на территории санаториев – пляжи, в том числе самих учреждений, и набережные будут оставаться закрытыми. При этом обязательным условием для приезда гостей станет справка об отсутствии COVID-19.
Краевые власти также напомнили, что с учетом эпидобстановки ни один детский лагерь и санаторий в Краснодарском крае с 1 июня не откроется.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Краснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Путешественница с планшетным компьютером
Юристы рассказали о поездках по России и за границу и возврате средств
Владивосток
Прибывающие в Приморье должны предъявить справку об отсутствии COVID-19
Медицинские работники в аэропорту
Из Франкфурта в Москву вылетел вывозной рейс с 232 пассажирами
Туристы на смотровой площадке города Протарас на Кипре
Власти Кипра возместят траты на отпуск туристам, заболевшим коронавирусом
Санаторий
Попова рассказала, какие регионы могут первыми отправить жителей на отдых
Пассажирский самолет в небе
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 11 июня
Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе
ОБСЕ сообщила о взрыве рядом с патрулем миссии в Донбассе
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Ростуризм пообещал смягчить требования к работе санаториев
Семья Глаголевых на Соловках
Место силы. Как коренные москвичи бросили все ради жизни на острове
Вокалистка музыкальной группы Iowa
Солистка группы IOWA — о личном дневнике и отдыхе-перезагрузке
Узбекистан
В Узбекистане продлили действие виз иностранцам
Покупатель у кассы в аптеке
В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади
Путин объявил 24 июня выходным днем
Украинские военнослужащие
В ЛНР обвинили силовиков в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане создадут госкомиссию по реабилитации жертв репрессий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке
15:15В Буркина-Фасо 15 человек погибли при нападении боевиков
15:13В НАСА анонсировали запуск SpaceX в субботу
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
Лента новостейМолния