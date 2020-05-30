В Польше более 11 тысяч человек выздоровели от COVID-19

ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 11 тысяч, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным Минздрава, за минувшие сутки выздоровели 324 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее количество выздоровевших с начала эпидемии составляет 11 016.

Ведомство также сообщает, что за период с вечера пятницы до утра субботы в стране выявлен 221 новый носитель кронавирусной инфекции. Общее количество выявленных носителей COVID- 19 составляет 23 376.

За минувшие сутки в Польше не зафиксировано ни одного летального исхода, причиной которого был бы коронавирус. Общее число таких летальных исходов составляет 1051.

В связи с коронавирусом в Польше госпитализированы 2207 человек, 80 182 находятся на карантине.

С марта в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.