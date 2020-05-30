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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:12
https://ria.ru/20200530/1572214898.html
В Польше более 11 тысяч человек выздоровели от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570298235_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_6948123934a98b60ceb313646d262588.jpg
РИА Новости

В Польше более 11 тысяч человек выздоровели от COVID-19

11:12 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейские в парке Варшавы
Полицейские в парке Варшавы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Полицейские в парке Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 11 тысяч, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным Минздрава, за минувшие сутки выздоровели 324 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее количество выздоровевших с начала эпидемии составляет 11 016.
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Ведомство также сообщает, что за период с вечера пятницы до утра субботы в стране выявлен 221 новый носитель кронавирусной инфекции. Общее количество выявленных носителей COVID- 19 составляет 23 376.
За минувшие сутки в Польше не зафиксировано ни одного летального исхода, причиной которого был бы коронавирус. Общее число таких летальных исходов составляет 1051.
В связи с коронавирусом в Польше госпитализированы 2207 человек, 80 182 находятся на карантине.
С марта в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
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