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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:10
https://ria.ru/20200530/1572214820.html
На Украине еще 20 военных заболели COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570359201_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_842195d8c3c6dd4b573591e66d32ae8c.jpg
РИА Новости

На Украине еще 20 военных заболели COVID-19

11:10 30.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Двадцать новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сообщило в субботу командование медицинских сил ВС Украины.
По состоянию на 10.00 мск 30 мая, в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 107 человек. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек, летальных случаев - 3.
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"За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 452 человека.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксированы 23 204 случая заражения коронавирусом, умерли 696 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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