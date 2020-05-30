На Украине еще 20 военных заболели COVID-19

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Двадцать новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сообщило в субботу командование медицинских сил ВС Украины.
По состоянию на 10.00 мск 30 мая, в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 107 человек. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек, летальных случаев - 3.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 452 человека.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксированы 23 204 случая заражения коронавирусом, умерли 696 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.