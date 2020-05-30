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2020-05-30T11:09
https://ria.ru/20200530/1572214794.html
В Красноярске завели дело после нападения на инкассаторов
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РИА Новости

В Красноярске завели дело после нападения на инкассаторов

11:09 30.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее краевой главк МВД сообщил, что в субботу утром на улице Щорса неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись. По тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска краевого ГУМВД. Ориентировки переданы на все посты и ближайшие районы края. Предположительно, подозреваемые могут передвигаться на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover. Раненые в тяжелом состоянии.
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
08:39
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
"Следователями возбуждено уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в Красноярске. Следственной частью МУ МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в крае введен специальный план для поимки преступников.
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Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
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