В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Общежитие в Киеве закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19, один человек умер, сообщил в субботу мэр столицы Украины Виталий Кличко.
"Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой", - написал он в Telegram.
Отмечается, что все остальные жители находятся на самоизоляции, их обследуют медики.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксированы 23 204 случая заражения коронавирусом, умерли 696 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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