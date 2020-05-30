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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:06
https://ria.ru/20200530/1572214752.html
В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569842127_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_1d4a68dc06d78185f5659a8366a3c2b5.jpg
РИА Новости

В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19

11:06 30.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерБилборды в Киеве с информацией о профилактике коронавируса
Билборды в Киеве с информацией о профилактике коронавируса
© РИА Новости / Стрингер
Билборды в Киеве с информацией о профилактике коронавируса. Архивное фото
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Общежитие в Киеве закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19, один человек умер, сообщил в субботу мэр столицы Украины Виталий Кличко.
"Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой", - написал он в Telegram.
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Отмечается, что все остальные жители находятся на самоизоляции, их обследуют медики.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксированы 23 204 случая заражения коронавирусом, умерли 696 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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