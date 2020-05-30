В Югре за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Рекордные 167 новых случаев коронавируса выявлены в Рекордные 167 новых случаев коронавируса выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки, около трети пришлось на Сургутский район , куда ранее власти ограничили въезд, следует из данных регионального оперативного штаба по профилактике COVID-19.

"За последние сутки в регионе зарегистрировано 167 новых случаев коронавирусной инфекции в 11 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 2300", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 51 подтвержденный за сутки случай приходится на Сургутский район, где уже выявлено свыше 620 заразившихся, по данному показателю он лидирует среди муниципалитетов Югры. Кроме того, четверо местных жителей с COVID-19 скончались с начала распространения инфекции. Один из крупных очагов на территории района, как отмечалось ранее, выявлен в компании " Сургутнефтегаз ". Также 42 случая подтверждены за сутки в Сургуте , город занимает второе место по числу инфицированных в округе за все время - 327 заразились, трое скончались.

Ранее глава региона Наталья Комарова подписала постановление, ограничив въезд и выезд в Лянтор и поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе. Указанные ограничения не распространяются на граждан, въезд и выезд которых в населенные пункты связан с работой или "иными обязательствами", при этом у них должны быть оформлены соответствующие документы или электронные пропуска. При въезде в данные поселения работают круглосуточные контрольно-пропускные пункты.

До этого Комарова уже усиливала ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района. В частности, она поручила закрыть все группы в детских садах, а также организации, оказывающие бытовые услуги и реализующие продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Также губернатор региона запретила жителям этих населенных пунктов прогулки с детьми, ранее разрешенные в Югре в определенные часы утром и вечером.

В среду глава округа подписала постановление, продлив режим обязательной самоизоляции в Югре до 15 июня включительно. При этом, следует из документа, с 1 июня в регионе возобновляют работу органы записи актов гражданского состояния по предварительной записи и с ограничением по числу человек, которые могут находиться в помещениях ЗАГСа при предоставлении услуг.