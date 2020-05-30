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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:04
https://ria.ru/20200530/1572214683.html
В Югре за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Югре за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

11:04 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Рекордные 167 новых случаев коронавируса выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки, около трети пришлось на Сургутский район, куда ранее власти ограничили въезд, следует из данных регионального оперативного штаба по профилактике COVID-19.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 167 новых случаев коронавирусной инфекции в 11 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 2300", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 51 подтвержденный за сутки случай приходится на Сургутский район, где уже выявлено свыше 620 заразившихся, по данному показателю он лидирует среди муниципалитетов Югры. Кроме того, четверо местных жителей с COVID-19 скончались с начала распространения инфекции. Один из крупных очагов на территории района, как отмечалось ранее, выявлен в компании "Сургутнефтегаз". Также 42 случая подтверждены за сутки в Сургуте, город занимает второе место по числу инфицированных в округе за все время - 327 заразились, трое скончались.
Ранее глава региона Наталья Комарова подписала постановление, ограничив въезд и выезд в Лянтор и поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе. Указанные ограничения не распространяются на граждан, въезд и выезд которых в населенные пункты связан с работой или "иными обязательствами", при этом у них должны быть оформлены соответствующие документы или электронные пропуска. При въезде в данные поселения работают круглосуточные контрольно-пропускные пункты.
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До этого Комарова уже усиливала ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района. В частности, она поручила закрыть все группы в детских садах, а также организации, оказывающие бытовые услуги и реализующие продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Также губернатор региона запретила жителям этих населенных пунктов прогулки с детьми, ранее разрешенные в Югре в определенные часы утром и вечером.
В среду глава округа подписала постановление, продлив режим обязательной самоизоляции в Югре до 15 июня включительно. При этом, следует из документа, с 1 июня в регионе возобновляют работу органы записи актов гражданского состояния по предварительной записи и с ограничением по числу человек, которые могут находиться в помещениях ЗАГСа при предоставлении услуг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваСургутский район
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