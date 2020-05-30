Лавров поздравил выпускников школ

"Но значение этих событий не становится меньше. Уверен, что у вас еще не раз будет возможность встретиться и с теплотой вспомнить школьные годы, которые, как поется в песне, действительно чудесные. Сейчас вам предстоит "жаркая пора" – необходимо успешно сдать выпускные экзамены, определиться с будущей профессией, чтобы затем заниматься любимым делом, по максимуму реализовать свои способности, покорять творческие вершины, приносить пользу Отечеству. Стремитесь, дерзайте, не останавливайтесь на достигнутом. Все у вас обязательно получится. Удачи вам, друзья!" - пожелал Лавров.