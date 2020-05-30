МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил выпускников школ, отметив непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, в которой им приходится встречать этот праздник.
"Уважаемые выпускники, дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления по случаю окончания школы. Школа – важнейшая ступень, неотъемлемая часть биографии каждого человека. Думаю, для многих из вас она стала действительно вторым домом. В ходе учебы вы смогли приобрести необходимые знания и навыки, познать окружающий мир. Открыть для себя новые горизонты. Научиться принимать самостоятельные решения. И, разумеется, приобрели верных, надёжных друзей. Убежден: все это обязательно пригодится вам во взрослой, самостоятельной жизни", - заявил Лавров в видеообращении для телевизионного проекта "Последний звонок 2020" в рамках программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".
Министр отметил, что в нынешнем году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией последний звонок и выпускные вечера проходят в онлайн-формате.
"Но значение этих событий не становится меньше. Уверен, что у вас еще не раз будет возможность встретиться и с теплотой вспомнить школьные годы, которые, как поется в песне, действительно чудесные. Сейчас вам предстоит "жаркая пора" – необходимо успешно сдать выпускные экзамены, определиться с будущей профессией, чтобы затем заниматься любимым делом, по максимуму реализовать свои способности, покорять творческие вершины, приносить пользу Отечеству. Стремитесь, дерзайте, не останавливайтесь на достигнутом. Все у вас обязательно получится. Удачи вам, друзья!" - пожелал Лавров.
Он отдельно поздравил также выпускников школ при загранучреждениях министерства иностранных дел России, пожелал им осуществления задуманных планов и всего наилучшего.