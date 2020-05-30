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2020-05-30T11:02
https://ria.ru/20200530/1572214617.html
Московские врачи выехали в Псковскую область для помощи в борьбе с COVID
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_0:45:2998:1731_1036x0_80_0_0_1f53e236809c5cbf55f84c9d48d0d309.jpg
РИА Новости

Московские врачи выехали в Псковскую область для помощи в борьбе с COVID

11:02 30.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Московские врачи выехали для помощи медикам в Псковскую и Владимирскую области, сообщается на сайте Департамента здравоохранения.
"По поручению мэра Москвы две мультидисциплинарные бригады врачей московских стационаров выехали в Псковскую и Владимирскую области для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом. Сергей Собянин ранее заявил, что в Москве создано достаточно резервов для борьбы с коронавирусом, поэтому столица готова оказать помощь регионам", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что всего на помощь врачам направлено 13 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19.
Также в составе каждой бригады есть пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги московских стационаров.
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"Также в региональные больницы доставят 200 тысяч защитных костюмов и 6 миллионов медицинских масок. Кроме того, в составе медицинского груза в больницы будет доставлен запас медикаментов – более 82 тысяч упаковок", - отметили в депздраве.
Ранее сообщалось, что власти столицы направят средства индивидуальной защиты, медикаменты и медиков для борьбы с коронавирусом в Псковскую и Владимирскую области. Об этом сообщил мэр Собянин в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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