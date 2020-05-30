В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1865

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1865 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 83 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 26 пациентов. За время пандемии скончались 67 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.