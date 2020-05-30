В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1865

ХЕЛЬСИНКИ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 6, достигнув 1865, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1865 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 83 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 26 пациентов. За время пандемии скончались 67 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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