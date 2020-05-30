СК выяснит причину пожара на ТЭЦ в Норильске

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются руководство предприятия и лица, ответственные за техническое состояние резервуаров, запрошена представляющая интерес для следствия документация, назначены и проводятся необходимые исследования и экспертизы, некоторые экспертизы будут назначены после результатов проверки Росприроднадзором и другими контролирующими органами", - говорится в сообщении.