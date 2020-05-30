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2020-05-30T10:58
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СК выяснит причину пожара на ТЭЦ в Норильске
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РИА Новости

СК выяснит причину пожара на ТЭЦ в Норильске

10:58 30.05.2020
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 в Норильске Красноярского края, где произошел крупный пожар, сообщается на сайте регионального СК.
Как сообщает СК, днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль.
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"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются руководство предприятия и лица, ответственные за техническое состояние резервуаров, запрошена представляющая интерес для следствия документация, назначены и проводятся необходимые исследования и экспертизы, некоторые экспертизы будут назначены после результатов проверки Росприроднадзором и другими контролирующими органами", - говорится в сообщении.
Всего, предположительно, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров, отмечает СК.
Ранее в МЧС сообщили, что крупный пожар на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел на площади 350 квадратных метров. Пожар произошел после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет.
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