В ЛНР обвинили силовиков в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе

"Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, грубо нарушая минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.). При этом украинские каратели, не боясь осуждения со стороны мирового сообщества, подвергают жизни наблюдателей СММ ОБСЕ смертельной опасности", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.