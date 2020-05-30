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2020-05-30T10:56
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В ЛНР обвинили силовиков в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР обвинили силовиков в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе

10:56 30.05.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в обстреле наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи подконтрольного ЛНР поселка Молодежное в Донбассе.
Ранее СММ ОБСЕ в отчете заявило о том, что 29 мая в 100 метрах от патруля миссии (СММ), проводившего мониторинг вблизи поселка Молодежное, произошел взрыв.
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"Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, грубо нарушая минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.). При этом украинские каратели, не боясь осуждения со стороны мирового сообщества, подвергают жизни наблюдателей СММ ОБСЕ смертельной опасности", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, обстрел блокпоста ЛНР, на котором находился патруль миссии 29 мая, велся с позиций 30 бригады ВС Украины из миномета калибром 82 миллиметра. Осадчий уточнил, что украинские силовики знали о передвижении патруля, так как незадолго до обстрела наблюдатели проводили мониторинг у нового блокпоста украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-2.
"Только по счастливой случайности жертв среди наблюдателей миссии и военнослужащих Народной милиции удалось избежать", - добавил представитель оборонного ведомства республики.
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