В Липецкой области число пациентов с COVID-19 превысило две тысячи

"За минувшие сутки в регионе подтвердились 72 случая заражения COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2048 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавирусной инфекции 715 человек. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом, умерли.