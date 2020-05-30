В Липецкой области число пациентов с COVID-19 превысило две тысячи

ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 72, превысив 2 тысячи, сообщила администрация региона.
"За минувшие сутки в регионе подтвердились 72 случая заражения COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2048 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавирусной инфекции 715 человек. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом, умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.