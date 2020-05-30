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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:52
https://ria.ru/20200530/1572214292.html
На Украине отменили самоизоляцию для поступающих в вузы
https://cdn25.img.ria.ru/images/152856/52/1528565252_0:147:3162:1925_1036x0_80_0_0_689eec85531d4bc817a1125e8d0cb46b.jpg
РИА Новости

На Украине отменили самоизоляцию для поступающих в вузы

10:52 30.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Власти Украины отменили обязательную самоизоляцию по COVID-19 для выпускников, прибывающих из-за границы или неподконтрольных Киеву территорий на тестирование, необходимое для поступления в вузы.
"Лица, которые для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО, аналог ЕГЭ - ред.) приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения со временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО", - заявил в субботу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
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При этом, министр уточнил, что для всех остальных граждан это требование сохраняется. В том числе, для жителей неподконтрольных территорий. Так, отвечая на вопрос, нужно ли будет проходить двухнедельную самоизоляцию людям, прибывающим из Лондона в Киев, но следующим в Донецк, министр заявил, что двухнедельное наблюдение таким гражданам необходимо будет пройти в Киеве.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксированы 23 204 случая заражения коронавирусом, умерли 696 человек.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.
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Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗДонецк (Донецкая область)КиевУкраинаВ мире
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