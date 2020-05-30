В оперштабе рассказали о возрасте новых пациентов с COVID-19 в Москве

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Почти 85% новых выявленных заболевших с COVID-19 в Москве младше 65 лет, 11,5% среди них - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.
"В столице подтверждено 2367 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 178 196 случаев коронавируса. 39,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,9% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 4,8% – старше 80 лет. Также 11,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.