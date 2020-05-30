В Крыму подтвердили коронавирус еще у шести человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за последние сутки, общие число заболевших достигло 375, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 - по результатам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар", - написал Аксенов на своей странице ВКонтакте.
Таким образом, по его словам, всего в республике зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших - 229 человек.
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