Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:47
https://ria.ru/20200530/1572214081.html
Прибывающие в Приморье должны предъявить справку об отсутствии COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/24/1560522466_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_13d2f02b12f903193eefd646721f4879.jpg
РИА Новости

Прибывающие в Приморье должны предъявить справку об отсутствии COVID-19

10:47 30.05.2020
584
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Справку об отсутствии заражения коронавирусом с 1 июня должны предъявить все граждане, прибывающие в Приморье, сообщает правительство региона.
"С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за два дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке", - приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.
Он добавил, что при отсутствии справки гости края будут отправлены на 14 дней в обсерваторы, а прибывших приморцев ожидает две недели самоизоляции в домашних условиях.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
400011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Альтернативная медицина
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
Медик готовит шприц с вакциной
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
На приеме у врача
Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Ребенок смотрит в окно
Власти рассказали о семье, где нашли троих детей рядом с телами родителей
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Санаторий
Попова рассказала, какие регионы могут первыми отправить жителей на отдых
Дождь в Москве
В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение
Путешественница с планшетным компьютером
Юристы рассказали о поездках по России и за границу и возврате средств
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке
15:15В Буркина-Фасо 15 человек погибли при нападении боевиков
15:13В НАСА анонсировали запуск SpaceX в субботу
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
Лента новостейМолния