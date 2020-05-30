Прибывающие в Приморье должны предъявить справку об отсутствии COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Справку об отсутствии заражения коронавирусом с 1 июня должны предъявить все граждане, прибывающие в Приморье, сообщает правительство региона.
"С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за два дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке", - приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.
Он добавил, что при отсутствии справки гости края будут отправлены на 14 дней в обсерваторы, а прибывших приморцев ожидает две недели самоизоляции в домашних условиях.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно.
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