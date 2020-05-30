Прибывающие в Приморье должны предъявить справку об отсутствии COVID-19

"С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за два дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке", - приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.