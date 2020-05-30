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2020-05-30T10:42
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Май в Москве может побить рекорд по осадкам за 199 лет
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РИА Новости

Май в Москве может побить рекорд по осадкам за 199 лет

10:42 30.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка идет под зонтом во время дождя
Девушка идет под зонтом во время дождя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Девушка идет под зонтом во время дождя
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Нынешний май в Москве может стать самым влажным за последние почти 200 лет, в воскресенье ожидается от 44 до 69 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье ожидается новое испытание непогодой. Произойдет регенерация Балканского циклона и возрождение. Новая атака очень сильными ливнями: самые оптимистичные модели дают 44 миллиметра осадков, самые пессимистичные - 69 миллиметров. Мы получим новую порцию если не катастрофических, то аномально рекордных ливней. Если это завтра произойдет, то май "хлопнет дверью" после завтрашнего дня и, по всей видимости, этой будет самый влажный май за последние почти 200 лет", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, месячный рекорд мая в Москве принадлежит 1821 году, тогда выпало 140 миллиметров осадков. На текущий момент в Москве выпало уже 103 миллиметра, если в воскресенье прольется от 44 до 69 миллиметров осадков, то предыдущий рекорд, который зафиксирован 199 лет назад, будет побит.
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