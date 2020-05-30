Май в Москве может побить рекорд по осадкам за 199 лет

"В воскресенье ожидается новое испытание непогодой. Произойдет регенерация Балканского циклона и возрождение. Новая атака очень сильными ливнями: самые оптимистичные модели дают 44 миллиметра осадков, самые пессимистичные - 69 миллиметров. Мы получим новую порцию если не катастрофических, то аномально рекордных ливней. Если это завтра произойдет, то май "хлопнет дверью" после завтрашнего дня и, по всей видимости, этой будет самый влажный май за последние почти 200 лет", - рассказал Тишковец.