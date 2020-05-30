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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:18
https://ria.ru/20200530/1572213782.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек

10:38 30.05.2020 (обновлено: 12:18 30.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8952, 181 человек умер, 8212 выписали из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 3747 заразившихся (41,9 процента) нет клинических проявлений.
Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Больше всего их в Москве — 2367. В Подмосковье выявили 735 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 365, в Нижегородской области — 289, в Свердловской — 261, в Ханты-Мансийском автономном округе — 167.
Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — всего два. В Чукотском автономном округе пять заболевших, а в Горном Алтае — шесть.
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Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 396 575 человек. Умерли за все время 4555 пациентов, вылечились — 167 469.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 5,7 миллиона инфицированных, 357 тысяч из них умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели почти шесть миллионов человек, 365 тысяч умерли, около двух с половиной миллионов пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — США (более 100 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Италия, Франция, Бразилия и Испания.
На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что страна прошла пик коронавируса. Во многих регионах начинают постепенно снимать ограничения, введенные из-за эпидемии. Однако власти напоминают о необходимости сохранять социальную дистанцию и носить в общественных местах маски и перчатки, чтобы избежать новой волны заболеваемости.
В Москве режим самоизоляции и пропусков продлили до 14 июня, однако со следующей недели жителям столицы разрешат прогулки по графику, заработают непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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