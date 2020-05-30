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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:33
https://ria.ru/20200530/1572213549.html
В Подмосковье еще 387 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Подмосковье еще 387 человек выздоровели от COVID-19

10:33 30.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще 387 пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье, общее число выздоровевших превысило 7,7 тысячи, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В Московской области ещё 387 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе от коронавируса вылечили 7720 человек, уточняет оперштаб.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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