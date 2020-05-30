В Подмосковье еще 387 человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще 387 пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье, общее число выздоровевших превысило 7,7 тысячи, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В Московской области ещё 387 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе от коронавируса вылечили 7720 человек, уточняет оперштаб.
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