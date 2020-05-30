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2020-05-30T10:52
https://ria.ru/20200530/1572213521.html
Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Росжелдора
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РИА Новости

Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Росжелдора

10:33 30.05.2020 (обновлено: 10:52 30.05.2020)
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© Фото : Министерство транспорта РФ Владимир Токарев
 Владимир Токарев
© Фото : Министерство транспорта РФ
Владимир Токарев. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Токарев занимает пост замминистра транспорта, курирующего железные дороги, с ноября 2018 года. Росжелдор возглавлял Владимир Чепец.
"Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
20 мая, 19:45
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Ранее сообщалось, что заместитель министра транспорта России будет одновременно возглавлять и Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
Кабмин ранее объединил должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) и первого заместителя министра транспорта РФ. Этот пост занимает Александр Нерадько.
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Владимир ТокаревМихаил МишустинФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Политика
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