Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Росжелдора

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Токарев занимает пост замминистра транспорта, курирующего железные дороги, с ноября 2018 года. Росжелдор возглавлял Владимир Чепец.
"Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заместитель министра транспорта России будет одновременно возглавлять и Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
Кабмин ранее объединил должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) и первого заместителя министра транспорта РФ. Этот пост занимает Александр Нерадько.