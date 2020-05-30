Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа

"В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод " Северный поток — 2 " между Россией и Германией и отношения с Китаем", — рассказала Politico со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

Напряженные отношения

Издание отметило, что президент США ранее пригласил канцлера лично посетить намеченный на июнь саммит G7 в Вашингтоне. Его, по мнению автора материала, Трамп воспринимает как символ возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции.

Однако Меркель отказалась от поездки, сославшись на сложную ситуацию из-за пандемии.

По сведениям информированных источников, отказ немецкого канцлера привел Трампа в ярость.

Politico указывает, что это стало очередным примером напряженных отношений между двумя лидерами.

Газета напомнила о постоянно звучащей критике в адрес Германии и лично Меркель со стороны главы Белого дома по поводу вопросов торговли, трат на безопасность и приверженности НАТО.

Канцлер, в свою очередь, резко высказывалась об одностороннем подходе Трампа к целому ряду внешнеполитических вопросов — начиная от изменений климата и заканчивая иранской ядерной сделкой.

"Северный поток — 2"

Проект трубопровода предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии.

Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.