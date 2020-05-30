Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T13:58
https://ria.ru/20200530/1572213339.html
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572010020_0:64:1400:852_1036x0_80_0_0_3385fc8d645c19cbbf98a324322d5af5.jpg
РИА Новости

Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа

10:29 30.05.2020 (обновлено: 13:58 30.05.2020)
33734
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Строительство газопровода в территориальных водах Германии. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
"В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток — 2" между Россией и Германией и отношения с Китаем", — рассказала Politico со ссылкой на источник в администрации американского лидера.
Строительство газопровода Северный поток-2
28 мая, 17:48
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"

Напряженные отношения

Издание отметило, что президент США ранее пригласил канцлера лично посетить намеченный на июнь саммит G7 в Вашингтоне. Его, по мнению автора материала, Трамп воспринимает как символ возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции.
Однако Меркель отказалась от поездки, сославшись на сложную ситуацию из-за пандемии.
По сведениям информированных источников, отказ немецкого канцлера привел Трампа в ярость.
Politico указывает, что это стало очередным примером напряженных отношений между двумя лидерами.
Газета напомнила о постоянно звучащей критике в адрес Германии и лично Меркель со стороны главы Белого дома по поводу вопросов торговли, трат на безопасность и приверженности НАТО.
Канцлер, в свою очередь, резко высказывалась об одностороннем подходе Трампа к целому ряду внешнеполитических вопросов — начиная от изменений климата и заканчивая иранской ядерной сделкой.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
27 мая, 08:00
Дело — еще не труба. Когда будет достроен "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2"

Проект трубопровода предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.
В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против компаний, занимающихся прокладкой газопровода. Германия раскритиковала Вашингтон за этот шаг. Берлин отмечал, что считает "Северный поток — 2" экономическим проектом и отклоняет экстерриториальные санкции.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
110111113
Обсудить 6
Северный поток — 2Дональд ТрампАнгела МеркельГерманияСШАЭкономика
Рекомендуем
Пробирки в лаборатории
В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Медик готовит шприц с вакциной
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
Совладельцу "Зимней вишни" предъявили обвинение в окончательной редакции
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Семья Флойда требует переквалифицировать обвинения экс-полицейскому
Леонид Кравчук
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Таблетки
Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
Беспорядки в Миннеаполисе
Жители Миннеаполиса рассказали о жизни в городе во время беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане создадут госкомиссию по реабилитации жертв репрессий
Хакер
В России киберпреступность может вырасти более чем вдвое, заявил источник
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15В Буркина-Фасо 15 человек погибли при нападении боевиков
15:13В НАСА анонсировали запуск SpaceX в субботу
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
Лента новостейМолния