Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
"В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток — 2" между Россией и Германией и отношения с Китаем", — рассказала Politico со ссылкой на источник в администрации американского лидера.
Напряженные отношения
Издание отметило, что президент США ранее пригласил канцлера лично посетить намеченный на июнь саммит G7 в Вашингтоне. Его, по мнению автора материала, Трамп воспринимает как символ возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции.
Однако Меркель отказалась от поездки, сославшись на сложную ситуацию из-за пандемии.
По сведениям информированных источников, отказ немецкого канцлера привел Трампа в ярость.
Politico указывает, что это стало очередным примером напряженных отношений между двумя лидерами.
Газета напомнила о постоянно звучащей критике в адрес Германии и лично Меркель со стороны главы Белого дома по поводу вопросов торговли, трат на безопасность и приверженности НАТО.
Канцлер, в свою очередь, резко высказывалась об одностороннем подходе Трампа к целому ряду внешнеполитических вопросов — начиная от изменений климата и заканчивая иранской ядерной сделкой.
"Северный поток — 2"
Проект трубопровода предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.
В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против компаний, занимающихся прокладкой газопровода. Германия раскритиковала Вашингтон за этот шаг. Берлин отмечал, что считает "Северный поток — 2" экономическим проектом и отклоняет экстерриториальные санкции.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"