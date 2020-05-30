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2020-05-30T10:27
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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия за сутки

10:27 30.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило два раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.
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