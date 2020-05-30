В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия за сутки

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило два раза", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.