В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило два раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения