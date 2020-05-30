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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:25
https://ria.ru/20200530/1572213226.html
В Армении число случаев COVID-19 выросло до 8927
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_41ce97450e1fd1692d3d62a68b46781b.jpg
РИА Новости

В Армении число случаев COVID-19 выросло до 8927

10:25 30.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 251 и достигло 8927, еще семь человек скончались, сообщается в субботу на сайте Минздрава.
В пятницу власти республики сообщали о 8676 подтвержденных случаях и 120 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
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"В Армении подтверждены 8927 случаев коронавируса. Излечились 3317 пациентов. Скончались 127 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 5435 пациентов, проведен 57081 тест, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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