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2020-05-30T12:44
https://ria.ru/20200530/1572213203.html
Врач рассказал, кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом
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РИА Новости

Врач рассказал, кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом

10:32 30.05.2020 (обновлено: 12:44 30.05.2020)
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© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга
© Depositphotos / Khakimullin
Рентгеновский снимок мозга. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил RT категории людей, которые находятся в группе риска.
Он напомнил, что рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, которое поражает людей в возрасте 22-27 лет. Редко, по словам специалиста, болеют дети семи-девяти лет, а также пожилые.
"То есть средний возраст — 27 лет (плюс-минус пять лет). Болеют в основном женщины нормального репродуктивного возраста", — пояснил Власов.
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Рассеянный склероз может возникнуть на фоне стресса. Как объяснил врач, у человека перестают ходить ноги и работать руки, нарушается координация движений.
"Память тут ни при чем, нарушаются функции именно двигательной активности", — отметил Власов.
Также у человека с рассеянным склерозом может нарушиться чувствительность и возникнуть проблема со зрением. Однако в некоторых случаях заболевание может начаться именно с проблем с глазами.
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Рассеянный склерозРоссияЗдоровьеОбщество
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