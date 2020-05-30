Врач рассказал, кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил RT категории людей, которые находятся в группе риска.
Он напомнил, что рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, которое поражает людей в возрасте 22-27 лет. Редко, по словам специалиста, болеют дети семи-девяти лет, а также пожилые.
"То есть средний возраст — 27 лет (плюс-минус пять лет). Болеют в основном женщины нормального репродуктивного возраста", — пояснил Власов.
Рассеянный склероз может возникнуть на фоне стресса. Как объяснил врач, у человека перестают ходить ноги и работать руки, нарушается координация движений.
"Память тут ни при чем, нарушаются функции именно двигательной активности", — отметил Власов.
Также у человека с рассеянным склерозом может нарушиться чувствительность и возникнуть проблема со зрением. Однако в некоторых случаях заболевание может начаться именно с проблем с глазами.
17 апреля, 04:01Нейропсихолог рассказала о напитках, улучшающих работу мозга