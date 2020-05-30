Врач рассказал, кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил RT категории людей, которые находятся в группе риска.

Он напомнил, что рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, которое поражает людей в возрасте 22-27 лет. Редко, по словам специалиста, болеют дети семи-девяти лет, а также пожилые.

"То есть средний возраст — 27 лет (плюс-минус пять лет). Болеют в основном женщины нормального репродуктивного возраста", — пояснил Власов.

Рассеянный склероз может возникнуть на фоне стресса. Как объяснил врач, у человека перестают ходить ноги и работать руки, нарушается координация движений.

"Память тут ни при чем, нарушаются функции именно двигательной активности", — отметил Власов.