Правительство одобрило выделение средств на индексацию выплат опекунам

"О выделении Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ на осуществление специальных выплат гражданам, принявшим в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.