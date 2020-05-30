Правительство одобрило выделение средств на индексацию выплат опекунам

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение из резервного фонда 145,6 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим под временную опеку инвалидов и сирот во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ на осуществление специальных выплат гражданам, принявшим в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные ассигнования на финансирование расходов, связанных с выплатой стимулирующих доплат работникам организаций соцобслуживания и помогающим инвалидам.
Кроме того, средства пойдут на специальные выплаты с 1 апреля по 30 июня гражданам, которые взяли домой на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей и детей, оставшихся без попечения родителей.
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