Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:20
https://ria.ru/20200530/1572213130.html
В России для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19, учредят награды
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1036x0_80_0_0_26da6af8133e66eef73b5a3eefdc6283.jpg
РИА Новости

В России для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19, учредят награды

10:20 30.05.2020
0
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
УФА, 30 мая - РИА Новости. Специально для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут учреждены ведомственные награды, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков",- сказал Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.
Как пояснили в пресс-службе Минздрава, это будут ведомственные награды для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала