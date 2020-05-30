В России для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19, учредят награды

УФА, 30 мая - РИА Новости. Специально для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут учреждены ведомственные награды, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков",- сказал Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.
Как пояснили в пресс-службе Минздрава, это будут ведомственные награды для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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