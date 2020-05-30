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2020-05-30T10:18
https://ria.ru/20200530/1572213061.html
В Миннеаполисе правоохранители окружили большую группу протестующих
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РИА Новости

В Миннеаполисе правоохранители окружили большую группу протестующих

10:18 30.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© AP Photo / John Minchillo
Акция протеста в Миннеаполисе
МИННЕАПОЛИС, 30 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Силы Национальной гвардии США и полиция блокировали большую группу протестующих в районе пятого полицейского участка в Миннеаполисе, сообщили РИА Новости волонтеры, оказывающие первую помощь пострадавшим.
"Мы ожидаем, что через час к нам будут поступать раненые, и их может быть много", - сказал один из них.
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Миннеаполис в огне: поджоги и мародерствоТретий день Миннеаполис охвачен беспорядками. Массовые протесты начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В его смерти обвиняют полицейского, который применил силу при его аресте.
По его словам, правоохранители окружили большую группу людей, из оцепления поступают сообщения о стрельбе резиновыми пулями.
Корреспонденту РИА Новости не удалось пройти через оцепление. Тот район окружен двойным кольцом. Ранее там применили слезоточивый газ.
Волонтеры с красными крестами на одежде и на машинах во время акций протеста предлагали людям воду и снеки, а также готовы были вывезти в больницу пострадавших при необходимости.
Одна из их стационарных точек развернута в нескольких кварталах от места событий. Это минивэн, багажник которого набит средствами оказания первой помощи. Около него сидят примерно десять человек.
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"У нас сертифицированный врач - только наша организатор. Но она сейчас там, пытается прорваться внутрь, вывести людей. Говорят, там в упор стреляли просто по сидевшим на бордюрах", - сказал один из волонтеров.
По их словам, они организовались сами после событий последних дней, поддерживая связь через мессенджеры.
"Но мы все прошли базовый тренинг у нашей организаторши. Она сама получила резиновую пулю в ногу. Мы можем оказать простейшую первую помощь, оперировать мы не умеем. Но у нас есть машины, мы тогда знаем, куда везти", - сказала одна из девушек-волонтеров.
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