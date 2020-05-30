В Миннеаполисе правоохранители окружили большую группу протестующих

МИННЕАПОЛИС, 30 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Силы Национальной гвардии США и полиция блокировали большую группу протестующих в районе пятого полицейского участка в Силы Национальной гвардии США и полиция блокировали большую группу протестующих в районе пятого полицейского участка в Миннеаполисе , сообщили РИА Новости волонтеры, оказывающие первую помощь пострадавшим.

"Мы ожидаем, что через час к нам будут поступать раненые, и их может быть много", - сказал один из них.

По его словам, правоохранители окружили большую группу людей, из оцепления поступают сообщения о стрельбе резиновыми пулями.

Корреспонденту РИА Новости не удалось пройти через оцепление. Тот район окружен двойным кольцом. Ранее там применили слезоточивый газ.

Волонтеры с красными крестами на одежде и на машинах во время акций протеста предлагали людям воду и снеки, а также готовы были вывезти в больницу пострадавших при необходимости.

Одна из их стационарных точек развернута в нескольких кварталах от места событий. Это минивэн, багажник которого набит средствами оказания первой помощи. Около него сидят примерно десять человек.

"У нас сертифицированный врач - только наша организатор. Но она сейчас там, пытается прорваться внутрь, вывести людей. Говорят, там в упор стреляли просто по сидевшим на бордюрах", - сказал один из волонтеров.

По их словам, они организовались сами после событий последних дней, поддерживая связь через мессенджеры.