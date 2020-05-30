В Миннеаполисе правоохранители окружили большую группу протестующих

МИННЕАПОЛИС, 30 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Силы Национальной гвардии США и полиция блокировали большую группу протестующих в районе пятого полицейского участка в Миннеаполисе, сообщили РИА Новости волонтеры, оказывающие первую помощь пострадавшим.
"Мы ожидаем, что через час к нам будут поступать раненые, и их может быть много", - сказал один из них.
По его словам, правоохранители окружили большую группу людей, из оцепления поступают сообщения о стрельбе резиновыми пулями.
Корреспонденту РИА Новости не удалось пройти через оцепление. Тот район окружен двойным кольцом. Ранее там применили слезоточивый газ.
Волонтеры с красными крестами на одежде и на машинах во время акций протеста предлагали людям воду и снеки, а также готовы были вывезти в больницу пострадавших при необходимости.
Одна из их стационарных точек развернута в нескольких кварталах от места событий. Это минивэн, багажник которого набит средствами оказания первой помощи. Около него сидят примерно десять человек.
"У нас сертифицированный врач - только наша организатор. Но она сейчас там, пытается прорваться внутрь, вывести людей. Говорят, там в упор стреляли просто по сидевшим на бордюрах", - сказал один из волонтеров.
По их словам, они организовались сами после событий последних дней, поддерживая связь через мессенджеры.
"Но мы все прошли базовый тренинг у нашей организаторши. Она сама получила резиновую пулю в ногу. Мы можем оказать простейшую первую помощь, оперировать мы не умеем. Но у нас есть машины, мы тогда знаем, куда везти", - сказала одна из девушек-волонтеров.
Вчера, 11:12Сказано в эфиреАмериканист: происходящее в Миннеаполисе "выходит за рамки"Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии. В эфире радио Sputnik американист Юрий Рогулев высказал мнение, что массовые протесты спровоцированы не только действиями полиции.