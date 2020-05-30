ОБСЕ сообщила о взрыве рядом с патрулем миссии в Донбассе

Согласно отчету, примерно в 13.37 (совпадает с мск) наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 100 метров к юго‑юго‑западу, а находившийся снаружи член патруля "ощутил ударную волну в тот момент, когда члены вооруженных формирований спрятались в укрытие".