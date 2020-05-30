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2020-05-30T10:15
https://ria.ru/20200530/1572212974.html
ОБСЕ сообщила о взрыве рядом с патрулем миссии в Донбассе
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РИА Новости

ОБСЕ сообщила о взрыве рядом с патрулем миссии в Донбассе

10:15 30.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оказались свидетелями взрыва, прогремевшего в 100 метрах от патруля миссии у линии соприкосновения в Донбассе, сообщается в отчете миссии, опубликованном на официальном сайте СММ ОБСЕ.
"Двадцать девятого мая патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух автомобилях находился на блокпосте вооруженных формирований (ЛНР - ред.) приблизительно в 1,7 километрах к юго‑западу от населенного пункта Молодежное (под контролем ЛНР - ред.). Один из членов патруля СММ вышел из автомобиля. Он общался с членами вооруженных формирований по поводу пропуска через блокпост, который был заблокирован самодельным заграждением", - говорится в отчете миссии.
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Согласно отчету, примерно в 13.37 (совпадает с мск) наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 100 метров к юго‑юго‑западу, а находившийся снаружи член патруля "ощутил ударную волну в тот момент, когда члены вооруженных формирований спрятались в укрытие".
"Наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения или направление огня. Член вооруженных формирований убрал заграждение, и патруль СММ немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в неподконтрольном правительству Луганске", - говорится в отчете.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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