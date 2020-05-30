ОБСЕ сообщила о взрыве рядом с патрулем миссии в Донбассе

"Двадцать девятого мая патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух автомобилях находился на блокпосте вооруженных формирований (ЛНР - ред.) приблизительно в 1,7 километрах к юго‑западу от населенного пункта Молодежное (под контролем ЛНР - ред.). Один из членов патруля СММ вышел из автомобиля. Он общался с членами вооруженных формирований по поводу пропуска через блокпост, который был заблокирован самодельным заграждением", - говорится в отчете миссии.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
Согласно отчету, примерно в 13.37 (совпадает с мск) наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 100 метров к юго‑юго‑западу, а находившийся снаружи член патруля "ощутил ударную волну в тот момент, когда члены вооруженных формирований спрятались в укрытие".
"Наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения или направление огня. Член вооруженных формирований убрал заграждение, и патруль СММ немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в неподконтрольном правительству Луганске", - говорится в отчете.