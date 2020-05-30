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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:10
https://ria.ru/20200530/1572212798.html
В Тамбовской области умер десятый пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823183_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_0d32633caa03c5ef1142bd02cd2f7ce1.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области умер десятый пациент с коронавирусом

10:09 30.05.2020 (обновлено: 10:10 30.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, вернувшийся из Москвы и госпитализированный после семи дней самолечения, стал десятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Десятый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Тамбовской области. У мужчины 56 лет, жителя Инжавинского района, признаки острой респираторной инфекции появились после возвращения из Москвы. За медицинской помощью своевременно не обращался, в течение 7 дней лечился самостоятельно", - говорится в сообщении.
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По данным властей, с тяжелой двухсторонней пневмонии пациент был госпитализирован в центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19.
"В связи с ухудшением состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на проводимое интенсивное лечение, на седьмые сутки наступила смерть. Подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, развившаяся на фоне ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, сахарного диабета. Течение заболевания осложнилось респираторным дистресс-синдромом с острой дыхательной недостаточностью", - говорится в сообщении.
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