В Тамбовской области умер десятый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, вернувшийся из Мужчина, вернувшийся из Москвы и госпитализированный после семи дней самолечения, стал десятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области , сообщает администрация региона.

"Десятый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Тамбовской области. У мужчины 56 лет, жителя Инжавинского района, признаки острой респираторной инфекции появились после возвращения из Москвы. За медицинской помощью своевременно не обращался, в течение 7 дней лечился самостоятельно", - говорится в сообщении.

По данным властей, с тяжелой двухсторонней пневмонии пациент был госпитализирован в центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19.

"В связи с ухудшением состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на проводимое интенсивное лечение, на седьмые сутки наступила смерть. Подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, развившаяся на фоне ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, сахарного диабета. Течение заболевания осложнилось респираторным дистресс-синдромом с острой дыхательной недостаточностью", - говорится в сообщении.

Всего в Тамбовской области 2916 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 1088 пациентов.