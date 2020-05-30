В России провели более 10,3 миллиона тестов на COVID-19

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 10,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 307 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 10,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 307 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 315 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф