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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:09
https://ria.ru/20200530/1572212770.html
В России провели более 10,3 миллиона тестов на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

В России провели более 10,3 миллиона тестов на COVID-19

10:09 30.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 10,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 307 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 10,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 307 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 315 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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