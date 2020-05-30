Правительство сняло ограничения для льгот по страхованию в СЭЗ Крым

Отмечается, что законопроект вносит изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ. Законопроект предусматривает снятие трехлетнего ограничения по сроку, при регистрации в течение которого участники свободной экономической зоны в Республике Крым и городе Севастополе могут применять пониженные тарифы страховых взносов.