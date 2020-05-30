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2020-05-30T10:32
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Правительство сняло ограничения для льгот по страхованию в СЭЗ Крым
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РИА Новости

Правительство сняло ограничения для льгот по страхованию в СЭЗ Крым

10:04 30.05.2020 (обновлено: 10:32 30.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Города юго-западного побережья Крымского полуострова. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило снятие трехлетнего ограничения на получение пониженных тарифов страховых взносов в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что законопроект вносит изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ. Законопроект предусматривает снятие трехлетнего ограничения по сроку, при регистрации в течение которого участники свободной экономической зоны в Республике Крым и городе Севастополе могут применять пониженные тарифы страховых взносов.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Добавляется, что таким образом для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года, предлагается установить пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% с 1 января 2020 года. Также предельный срок применения пониженных тарифов страховых взносов участниками СЭЗ предлагается установить до окончания периода функционирования зоны.
"Принятие законопроекта позволит повысить привлекательность ведения предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне, а также привлечь дополнительные инвестиции в экономику Республики Крым и города федерального значения Севастополя", - говорится в сообщении.
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Правительство РФРеспублика КрымСевастопольЭкономика
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