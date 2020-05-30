В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19

УФА, 30 мая - РИА Новости. Около 177 тысяч коек перепрофилировано в России для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, это почти 15% от общего коечного фонда страны, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы в стране сегодня имеем перепрофилированных уже 177 тысяч коек, это почти 15% от общего конечного фонда страны. Да, мы можем себе это позволить, но это сегодня становится уже крайней точкой, мы должны формировать технологии лекарственных технологий, управления инфекции, управления потоками пациентов совершенно в другом формате",- сказал Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.