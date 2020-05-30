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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:19
https://ria.ru/20200530/1572212664.html
В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19
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РИА Новости

В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19

10:03 30.05.2020 (обновлено: 10:19 30.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
УФА, 30 мая - РИА Новости. Около 177 тысяч коек перепрофилировано в России для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, это почти 15% от общего коечного фонда страны, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы в стране сегодня имеем перепрофилированных уже 177 тысяч коек, это почти 15% от общего конечного фонда страны. Да, мы можем себе это позволить, но это сегодня становится уже крайней точкой, мы должны формировать технологии лекарственных технологий, управления инфекции, управления потоками пациентов совершенно в другом формате",- сказал Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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