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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:03
https://ria.ru/20200530/1572212635.html
В Японии разработали крючки для бесконтактного пользования лифтом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572212565_0:32:1921:1112_1036x0_80_0_0_63a335d8ee7d387ac08d3ca0d02080f0.jpg
РИА Новости

В Японии разработали крючки для бесконтактного пользования лифтом

10:03 30.05.2020
1305
CC0 / StockSnap / Кнопки лифта
Кнопки лифта
CC0 / StockSnap /
Кнопки лифта. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Универсальные крючки, которые позволяют в условиях распространения коронавируса бесконтактно открывать двери, вызывать лифт и ездить в метро, разработаны в Японии, сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что руководство небольшого завода по производству различного рода металлических деталей обратило внимание на растущий в обществе интерес к сокращению контактов и прикосновений к предметам, до которых могли дотронуться другие люди. Интерес был неслучаен – выручка завода из-за коронавируса сократилась вполовину.
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Крючок сделан из титана, легко умещается в ладони и многофункционален: с его помощью можно держаться за поручни в транспорте, вызвать лифт, не прикасаясь к ручке открыть дверь, говорится в сообщении.
Производитель планирует начать продажи своей разработки в интернете.
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