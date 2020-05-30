В Японии разработали крючки для бесконтактного пользования лифтом

Отмечается, что руководство небольшого завода по производству различного рода металлических деталей обратило внимание на растущий в обществе интерес к сокращению контактов и прикосновений к предметам, до которых могли дотронуться другие люди. Интерес был неслучаен – выручка завода из-за коронавируса сократилась вполовину.