В Японии разработали крючки для бесконтактного пользования лифтом

Отмечается, что руководство небольшого завода по производству различного рода металлических деталей обратило внимание на растущий в обществе интерес к сокращению контактов и прикосновений к предметам, до которых могли дотронуться другие люди. Интерес был неслучаен – выручка завода из-за коронавируса сократилась вполовину.
Крючок сделан из титана, легко умещается в ладони и многофункционален: с его помощью можно держаться за поручни в транспорте, вызвать лифт, не прикасаясь к ручке открыть дверь, говорится в сообщении.
Производитель планирует начать продажи своей разработки в интернете.
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